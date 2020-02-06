"Мой контракт автоматически продлен до 2022 года. Я уже об этом говорил много раз.
Единственный пункт — срок его окончания. Необходимо поменять с 31 августа на 31 декабря, потому что в Катаре чемпионат мира пройдет зимой. Воспринимаю это как техническую деталь, которую нужно скорректировать", — цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Станислав Черчесов возглавляет Сборную России с августа 2016 года. В 2018 году на чемпионате мира сборная России под его руководством показала высший результат в своей истории: вышла в четвертьфинал, уступив по пенальти сборной Хорватии.
В январе сообщалось, что контракт специалиста будет продлен до 2022 года.
Напомним, что чемпионат мира 2022 впервые пройдет в Катаре и станет первым мундиалем, прошедшим в зимнее время года (21 ноября - 18 декабря).
Черчесов - о действующем контракте с РФС до 2022 года: просто заменим 31 августа на 31 декабря
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о длительности своего текущего соглашения с Российским футбольным союзом"
Фото: Известия
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