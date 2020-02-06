Гендиректор "Риги": "Спартак" для Кононова это тяжелая психологическая травма

Генеральный директор ФК "Рига" Александр Пронин рассказал о назначении бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова в рижский клуб.
Фото: ФК "Рига"
"Цель тренера – вернуться в элиту тренерского цеха. И он хочет добиться максимальных результатов с командой при относительно скромном бюджете, чтобы снова напомнить о себе.

С Кононовым в "Спартаке" расстались не очень красиво. Скажу так: у нас такого точно не будет. В "Спартаке" игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление.В Риге не такой звездный клуб, поэтому предстоит нормальная работа. За Кононова будут биться.

Вряд ли Кононов отошел от спартаковских переживаний. Это реально тяжелая психологическая травма. Он и с прессой поэтому старается не общаться. Мы в него верим. Потому и позвали", — цитирует Пронина "Советский спорт".

Кононов покинул "Спартак" в сентябре 2019 года. Ранее специалист возглавлял "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".

Срок соглашения 53-летнего специалиста с рижским клубом не сообщается.

По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата Кононова в "Риге" будет составлять около 30 тысяч евро в месяц.

ФК "Рига" основан в 2015 году. За последние два года клуб дважды становился чемпионом страны и брал Кубок Латвии.


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Теги: Спартак Рига Кононов
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