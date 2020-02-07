- Мы сопли распускаем. Нельзя такие вещи допускать! Они сели на шею! Вообще не участвовать в соревнованиях, ни в каких, нигде! Пускай ковыряются. Проводить свои соревнования. Вот и всё. Они обнаглели, сволочи, - цитирует Пономарева "Национальная служба новостей".
Ранее появилась информация, что российскую сборную и вовсе не допустят на турнир в Катаре в случае попадания, но эту информацию опровергли. Теперь, если сборная квалифицируется на ЧМ-2022, она будет выступать под нейтральным флагом и гимном в связи с санкциями ВАДА. ЧМ-2022 пройдёт в Катаре зимой.
Пономарёв - об ограничениях России на ЧМ-2022: нужно свой турнир проводить
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно ограничений России на предстоящем чемпионате мира 2022 года.
Источник: РИА Новости/Владимир Песня
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