"Рига" одержала победу в первом матче под руководством Кононова

В первом матче под руководством Олега Кононова "Рига" в товарищеском матче обыграла московский клуб "Родина". Встреча завершилась со счетом 1:0.
Фото: ФК "Рига"
53-летний Кононов известен российским болельщикам по работе в "Краснодаре", тульском "Арсенале", "Ахмате" и "Спартаке". Московский клуб специалист покинул в сентябре 2019 года.

"Рига" примет участие на турнире Кубок ФНЛ. Cоперниками латвийской команды станут "СКА-Хабаровск", "Мордовия" и "Шинник". Турнир пройдет с 14 по 27 февраля.


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Теги: Рига Кононов
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