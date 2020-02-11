По информации турецкого издания Aksam Spor, в защитнике сборной России заинтересованы "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ". Переход может состояться уже в летнее трансферное окно.
Федор Кудряшов перешел в "Антальяспор" в январе, подписав контракт на полтора года. В составе турецкого клуба 32-летний защитник провел 5 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.
После 21-го тура "Антальяспор" занимает 15-е место из 18-ти команд в турецкой Суперлиге.
Кудряшовым интересуются топ-клубы Турции
Российский защитник Федор Кудряшов, выступающий за турецкий "Антальяспор", может оказаться в одном из ведущих клубов Турции.
Фото: Twitter сборной России
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