Отмечается, что это произошло в ночь на 11 февраля в одном из районов Сан-Паулу.
Преступник проник на стоянку и угрожал охранникам, после чего смог сесть за руль автомобиля. Сам Алвес уже написал заявление в полицию.
Алвес выступает за "Сан-Паулу" с лета 2019 года, подписав контракт на три года. Также бразилец выступал за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и "ПСЖ".
У Дани Алвеса угнали машину в Бразилии
Как сообщает Globo, у защитника Дани Алвеса, который выступает за "Сан-Паулу", угнали автомобиль.
Фото: fmkorea.com
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