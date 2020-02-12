У Дани Алвеса угнали машину в Бразилии

Как сообщает Globo, у защитника Дани Алвеса, который выступает за "Сан-Паулу", угнали автомобиль.

Фото: fmkorea.com

Отмечается, что это произошло в ночь на 11 февраля в одном из районов Сан-Паулу.



Преступник проник на стоянку и угрожал охранникам, после чего смог сесть за руль автомобиля. Сам Алвес уже написал заявление в полицию.



Алвес выступает за "Сан-Паулу" с лета 2019 года, подписав контракт на три года. Также бразилец выступал за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и "ПСЖ".

