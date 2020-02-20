Причиной завершения карьеры стали проблемы игрока с травмированным коленом.
21 февраля он перенесет очередную операцию.
Пражская "Спарта" заявила, что продолжит платить зарплату игроку по действующему контракту, а также окажет Кадлецу всю необходимую помощь в реабилитационный период после операции.
В составе "Спарты" Вацлав Кадлец провел 218 матчей, в которых забил 64 гола.
Также на счету Кадлеца 4 забитых мяча в 16 матчах за сборную Чехии.
Форвард сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет
Чешский нападающий "Спарты" Вацлав Кадлец был вынужден завершить профессиональную футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем.
Фото: twitter.com/ACSparta_CZ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!