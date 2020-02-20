Форвард сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет

Чешский нападающий "Спарты" Вацлав Кадлец был вынужден завершить профессиональную футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Фото: twitter.com/ACSparta_CZ

Причиной завершения карьеры стали проблемы игрока с травмированным коленом.



21 февраля он перенесет очередную операцию.



Пражская "Спарта" заявила, что продолжит платить зарплату игроку по действующему контракту, а также окажет Кадлецу всю необходимую помощь в реабилитационный период после операции.



В составе "Спарты" Вацлав Кадлец провел 218 матчей, в которых забил 64 гола.



Также на счету Кадлеца 4 забитых мяча в 16 матчах за сборную Чехии.