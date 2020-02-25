Бывший президент футбольной ассоциации Уругвая отстранен от футбола

Как сообщает пресс-служба ФИФА, экс-президент футбольной ассоциации Уругвая Вильмар Вальдес отстранен от любой футбольной деятельности на один гол.



Это связано с нарушением статьи 15 кодекса этики ФИФА. Вальдес в разговоре с бизнесменом Вальтером Алькантарой в 2016 году спрашивал, какую долю он получит в результате сделки по покупке камер идентификации лиц для стадионов.



Также Вальдес заплатит штраф - 10 тысяч швейцарских франков.