Руководство чемпионата Японии объявило о приостановке турнира из-за коронавируса

Чемпионат Японии приостановлен до 15 марта из-за эпидемии коронавируса в стране, сообщает официальный сайт турнира.

Фото: anews.az

В Японии коронавирус выявлен у 862 человек. Из них 691 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.



Ранее из-за коронавируса были отменены матчи чемпионата Италии. Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей.



Также сообщалось, что из-за коронавируса чемпионат Европы-2020 могут отменить или перенести.