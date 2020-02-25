В Японии коронавирус выявлен у 862 человек. Из них 691 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Ранее из-за коронавируса были отменены матчи чемпионата Италии. Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей.
Также сообщалось, что из-за коронавируса чемпионат Европы-2020 могут отменить или перенести.
Руководство чемпионата Японии объявило о приостановке турнира из-за коронавируса
Чемпионат Японии приостановлен до 15 марта из-за эпидемии коронавируса в стране, сообщает официальный сайт турнира.
Фото: anews.az
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