Кариус считает, что регулярные ошибки у него происходят из-за прожекторов на стадионах

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус назвал причину, из-за которой часто допускает ошибки в матчах.



Фото: © REUTERS

Кариус заявил, что ошибки происходят из-за прожекторов на турецких стадионах, свет которых направлен прямо в глаза, передает Fotospor. Это отвлекает вратаря от игры и мешает защищать ворота на должном уровне.



Ранее была информация, что "Бешикташ" хочет расстаться с голкипером из-за его неудачной игры.