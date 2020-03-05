Кариус заявил, что ошибки происходят из-за прожекторов на турецких стадионах, свет которых направлен прямо в глаза, передает Fotospor. Это отвлекает вратаря от игры и мешает защищать ворота на должном уровне.
Ранее была информация, что "Бешикташ" хочет расстаться с голкипером из-за его неудачной игры.
Кариус считает, что регулярные ошибки у него происходят из-за прожекторов на стадионах
Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус назвал причину, из-за которой часто допускает ошибки в матчах.
Фото: © REUTERS
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