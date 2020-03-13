Как сообщает пресс-служба "Падерборна", футболист команды Луке Килиан заразился коронавирусом.
Килиан не принимал участия в тренировках в последние две недели.
Вчера стало известно, что руководство Бундеслиги приняло решение приостановить турнир из-за эпидемии коронавируса.
На сегодняшний день известно, что от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
Футболист "Падерборна" заразился коронавирусом
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