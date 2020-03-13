Футболист "Падерборна" заразился коронавирусом

Как сообщает пресс-служба "Падерборна", футболист команды Луке Килиан заразился коронавирусом.



Килиан не принимал участия в тренировках в последние две недели.



Вчера стало известно, что руководство Бундеслиги приняло решение приостановить турнир из-за эпидемии коронавируса.



На сегодняшний день известно, что от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.