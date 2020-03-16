Напомним, из-за коронавируса были отменены все ведущие чемпионаты. Также под угрозой чемпионат Европы-2020, который должен пройти ближайшим летом.
"Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться", - цитирует футболиста dynamo.kiev.ua.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. На сегодняшний день более 7 тысяч человек скончались.
Сегодня появилась информация, что в Китае смогли вылечиться от коронавируса и 18 апреля там возобновится чемпионат страны, а также начнут работу места массового скопления людей.
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Форвард киевского "Динамо" - о коронавирусе: уверен, что есть то, чего мы не знаем
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль высказал свое мнение о распространении коронавируса в мире.
Фото: ФК "Динамо Киев"
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