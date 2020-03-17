"Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Матчи за выход на Евро и товарищеские встречи сборных, назначенные на конец марта этого года, будут сыграны в международную паузу в начале июня.
Была создана рабочая группа, в которую вошли представители лиг и клубов. Её задачей будет поиск решений в отношении календаря на нынешний сезон", - говорится в заявлении на сайте УЕФА.
Ранее ВОЗ признала коронавирус пандемией. В целях предотвращения распространения вируса многие турниры или чемпионаты были приостановлены.
Также были отменены предстоящие товарищеские матчи сборной России против сборных Швеции и Молдавы.
Все матчи, проходящие под эгидой УЕФА, отложены
На официальном сайте УЕФА появилась информация о переносе всех матчей клубов и сборных, проходящих под эгидой УЕФА, из-за вспышки коронавируса.
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