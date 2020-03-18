Фил Невилл сохранит пост главного тренера женской сборной Англии

Как сообщает The Telegraph, главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл продолжит свою работу в национальной команды, несмотря на неудовлетворительные результаты.



На последнем турнире англичанки проиграли США и Италии, а также с трудом обыграли Японию. Из последних 12 матчей женская сборная Англии 8 раз потерпела поражение.



Теперь тренер сосредоточится на отборе на Олимпиаду.