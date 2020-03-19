"Швейцарский "Сьон" предложил своим футболистам понизить зарплату из за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. С теми, кто отказался — вчера были расторгнуты контракты. Среди них бывшие игроки ЦСКА и "Рубина": Думбия и Сонг", — сообщает футбольный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
В настоящее время в Европе приостановлены все матчи ведущих чемпионатов и еврокубки из-за распространения коронавируса.
Вспышка коронавируса началась в конце 2019-го года в китайском Ухане.
Всего в мире вирусом COVID-19 заражено более 220 000 человек. Скончалось более 9000 человек. Выздоровело почти 85 000 человек.
В России известно о 147-ми случаях заражения коронавирусом.
Экс-игроки ЦСКА и "Рубина" Думбия и Сонг отказались от снижения зарплаты в "Сьоне" из-за коронавируса. Клуб расторг с ними контракт
Швейцарский "Сьон" снижает своим футболистам зарплату из-за коронавируса.
Фото: ФК "Сьон"
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