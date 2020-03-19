Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил, что первенство страны приостановлено из-за распространения коронавируса.



По информации Reuters, данное решение принято на неопределенный срок.



Напомним, что в настоящий момент из-за коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.



В турецкой Суперлиге сыграно 26 туров. В турнирной таблице лидирует "Трабзонспор".



Вчера стало известно, что "Трабзонспор" расторг контракт с полузащитником Джоном Оби Микелом, который отказался выходить на поле из-за угрозы заражения коронавирусом.



Единственная лига в Европе, в которой на сегодняшний день играются футбольные матчи — чемпионат Белоруссии.