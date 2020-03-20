Немецкий вирусолог: футбол вернется только в следующем году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит предположил, что из-за коронавируса футбольные матчи возобновятся только в 2021-м году.

Фото: RTL.de

"Не думаю, что можно вести речь о том, чтобы возобновить сезон в апреле. Даже при пустых трибунах, так как болельщики будут собираться вместе, чтобы посмотреть матчи дома.



Уверен, футбол вернется только в следующем году. Вариант, при котором сезон-2019/20 будет доигран, нереалистичен", — приводит слова немецкого вирусолога NRD.



В настоящее время приостановлены все ведущие европейские футбольные чемпионаты из-за пандемии коронавируса, который получил распространение в конце прошлого года в китайском Ухане. Помимо футбола также приостановлены и остальные массовые мероприятия. Во многих странах введен карантин.



На сегодняшний день известно о почти 250 000 заразившихся вирусом COVID-19. Число погибших превысило 10 000 человек.