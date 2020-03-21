Президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом

Президент мексиканской футбольной лиги Энрике Бонилья сообщил, что у него выявили коронавирус.



"Хочу вам сообщить, что тест на коронавирус дал положительный результат. У меня на данный момент нет никаких симптомов. Сейчас я на карантине, буду действовать со всей ответственностью. Все вместе будем двигаться вперед", - цитирует Бонилью пресс-служба лиги.



В Мексике на сегодняшний день выявлено 164 случая заражения коронавирусом.