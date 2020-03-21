Генич: может быть, кто-то в Евросоюзе белорусам намекнёт, что не стоит выделяться, продолжая чемпионат

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о начале показа матчей чемпионата Белоруссии в России.
Фото - Sport24
Ранее стало известно, что "Матч ТВ" приобрёл права на показ матчей. Белоруссия остаётся единственной страной в Европе, в которой проводятся футбольные матчи. В других странах чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Когда позвонили и сказали, что мы, скорее всего, будем показывать чемпионат Белоруссии, я уже для себя был готов к этому. Я сразу же посмотрел турнирную таблицу чемпионата Белоруссии, знаю, что БАТЭ и солигорский "Шахтёр" проиграли в первом туре, знаю, что в прошедшем сезоне за "Ислочь" играл легендарный Александр Глеб, а также что там сейчас играет сын Ахрика Цвейбы — Сандро. Ещё мне знаком из "Немана" Гегам Кадимян, он в своё время выступал за национальную сборную Армении, которую я часто комментировал.

Я не владею информацией, что будет, если чемпионат Белоруссии остановят. Я понимаю, что у некоторых людей есть реальная футбольная ломка. Это не хоккей и баскетбол, который показывают ночью. Знаю, что скоро, возможно, возобновят чемпионат Китая, и вот остался чемпионат Белоруссии. Сколько он продолжится и останется на международной арене — зависит от самого государства. Может быть, кто-то в Евросоюзе белорусам намекнёт, что таким способом выделяться не стоит, тогда уже контекст изменится. Кто-то же может сказать, что маленькая страна со своими принципами. Если они считают правильным и необходимым играть в футбол, то пусть поступают как считают нужным", - цитирует Генича Sport24.

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Теги: Матч ТВ Генич
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