"Матч ТВ" подтвердил покупку прав на показ чемпионата Австралии

"Матч ТВ" на своём сайте официально подтвердил, что эфирную сетку канала вместе с чемпионатом Белоруссии заполнит и австралийская А-Лига.
Фото: Getty Images
В пресс-релизе отмечается, что в этом турнире есть на кого посмотреть: "В А-Лиге выступают итальянец Алессандро Дьяманти, испанец Маркель Сусаета, швед Ола Тойвонен, валлиец Джо Ледли, немец Александр Баумйоханн, датчанин Якоб Поульсен, шотландец Джек Хендри, серб Милош Нинкович, англичанин Гари Хупер, грек Панайотис Коне. А суперзвезда «Ливерпуля» Робби Фаулер с прошлой весны тренирует "Брисбен Роар".

Отмечается, что трансляции начнутся 23 марта, а продлятся до конца сезона, который планируется завершить в мае.


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Теги: Матч ТВ
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