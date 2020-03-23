Глеб: очень сложно понять нашу страну. У нас никто не считает коронавирус проблемой

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, как в его стране относятся к пандемии коронавируса.

Фото: medyaspor.com

"Из-за коронавируса отменили еврокубки. Это хорошо, нужно принимать усилия, чтобы остановить болезнь. УЕФА поступил правильно. Однако у нас это никого не волнует, это невероятно. Возможно, через неделю или две остановят и наш чемпионат. Может быть, президент Лукашенко просто выжидает, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.



Все в Белоруссии видят, что случилось с Италией и Испанией. Это плохо. Но наши власти считают ситуацию не такой экстремальной, как показывают в новостях. Многие молодые люди тоже так думают. Лично я сижу с семьей дома, но когда выхожу, то вижу, что на улицах и в ресторанах полно народу.



Очень сложно понять нашу страну. Все лиги остановили, но у нас никто это не считает проблемой. Почему так? Я не знаю", — приводит слова Глеба The Sun.



Чемпионат Белорусии - единственный футбольный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за распространения коронавируса. Турнир стартовал несколько дней назад, и в нём были сыграны все матчи первого тура.



В России матчи можно смотреть на телеканале "Матч ТВ", который приобрел права на показ чемпионата Белоруссии.