Глеб предложил Месси и Роналду перейти в белорусские клубы

Бывший полузащитник "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с локаутом в НХЛ.



Фото - "Прессбол"