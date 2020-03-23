Глеб предположил, что теперь футболисты европейских клубов, лишившиеся возможности играть в футбол, могут перейти в белорусский чемпионат.
"Теперь весь мир смотрит наш чемпионат. Когда НХЛ остановилась из-за локаута, многие хоккеисты поехали в Россию. Может, Лионель Месси и Криштиану Роналду теперь приедут в Белоруссию? Кто знает. Наша страна остаётся единственным местом, где можно играть в футбол", - цитирует Глеба The Sun.
Глеб предложил Месси и Роналду перейти в белорусские клубы
Бывший полузащитник "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с локаутом в НХЛ.
Фото - "Прессбол"
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