Бразилец, выступающий за "Шанхай СИПГ", узаконил отношения с Камилой Анжело. Это - 31-летняя племянница бывшей жены футболиста, с которой он состоял в браке на протяжении 12 лет.
Как сообщает Infobae.om, Халк и Камила зарегистрировали отношения из-за того, что девушке нужна была виза в Китай, чтобы быть рядом с футболистом.
За "Зенит" бразилец выступал с 2012 по 2016 годы.
Халк женился на племяннице бывшей жены (фото)
Бывший нападающий "Зенита" и сборной Бразилии Халк женился во второй раз.
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