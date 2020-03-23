Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

Пресс-служба Федерации футбола Австралии сообщила, что розыгрыш чемпионата страны приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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"Решение, которое мы приняли, стало результатом изменившихся требований со стороны государства. Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтёров и персонала всегда были для нас важнее всего. Сегодняшнее решение было трудным, однако мы можем помочь в борьбе с коронавирусом, замедлив его распространение", — заявил глава федерации австралийского футбола Джеймс Джонсон.



На данный момент всем матчи отложены, как минимум до 10-го апреля.



Ранее телеканал "Матч ТВ" на своём сайте официально подтвердил, что эфирную сетку канала вместе с чемпионатом Белоруссии заполнит и австралийская А-Лига.



"Матч ТВ" показал в прямом эфире два матча чемпионата Австралии.



