Российский футболист обвинён в сдаче матча в Белоруссии. Его обвиняют в получении 22 тысячи долларов

Российский футболист Дмитрий Айдов фигурирует в деле о договорных матчах футбольного клуба "Гомель", которое проходит в Белоруссии.

Фото: "Прессбол"