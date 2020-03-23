Российский футболист обвинён в сдаче матча в Белоруссии. Его обвиняют в получении 22 тысячи долларов

По информации "Прессбола", Айдов сдавал матчи Высшей лиги Белоруссии в июне 2018-го года против БАТЭ (0:3), а также игру с брестским "Динамо" (0:6).
За игру с БАТЭ Айдов получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тысяч долларов, а за матч с "Динамо" — 10 тысяч.
В России Дмитрий Айдов выступал за нижегородскую "Волгу", "Нижний Новгород", московское "Торпедо", махачкалинский "Анжи" и тульский "Арсенал". Сейчас 37-летний Айдов выступает за любительский клуб "Локомотив-НН".
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Фото: "Прессбол"
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