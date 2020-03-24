ФИФА создала рабочую группу для решения проблем с истекающими контрактами и трансферными окнами

ФИФА создала рабочую группу для решения проблем с игроками, у которых истекают контракты в ближайшие месяцы, а также с датами трансферных окон.
Источник: getty images
- 18 марта бюро совета ФИФА решило создать рабочую группу ФИФА-конфедерации в ответ на КОВИД-19. Эта группа оценит необходимость внесения поправок или временных особых пунктов в регламент ФИФА о статусе и трансфере игроков для защиты контрактов в отношении обеих сторон — как игроков, так и клубов, а также корректировки регистрационных периодов футболистов.

Эта работа уже началась. Она проводится с учетом мнения всех заинтересованных сторон, включая конфедерации, ассоциации, клубы, лиги и футболистов, - цитирует представителя ФИФА "СЭ".

Напомним, из-за вспышки коронавируса в мире было приостановлено большинство чемпионов, перенесены финалы еврокубков и Евро-2020, который пройдет в 2021 году.


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Теги: ФИФА Коронавирус
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