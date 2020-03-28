- Разговоров о приостановлении нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги, - цитирует Байдачного "СЭ".
Напомним, чемпионат Белоруссии по футболу - единственный из европейских, который не был прерван из-за пандемии коронавируса в мире. В стране зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 62 продолжают лечение.
Байдачный: весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги
Экс-главный тренер минского "Динамо" Анатолий Байдачный рассказал, что в Белоруссии не рассматривают вариант приостановки чемпионата.
Источник: getty images
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