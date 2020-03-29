The Times: УЕФА может закончить сезон в августе, а следующий провести в укороченном формате

Британская газета The Times озвучила возможный вариант доигровки нынешнего сезона.

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По версии источника, УЕФА может закончить нынешний сезон в августе, а следующий провести в укороченном формате.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены.



Чемпионат России приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано 1534 случаев заражения коронавирусом. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.