Ранее в интернете появилось видео, на котором бывший нападающий "Спартака" играет в футбол с друзьями на улице. На видео можно насчитать не менее 10 человек. При этом в Нидерландах запрещено собираться компаниями.
"Друзья. Я бы хотел извиниться в связи со случившимся. Я скучаю по футболу, но теперь понимаю, что было неправильно выходить на улицу в подобных обстоятельствах. Я желаю всем сил в это трудное время", - написал Промес в своём "инстаграме" в "сториз".
Ранее руководство "Аякса" сообщило, что применит санкции к Промесу.
Промес извинился за нарушение правил карантина
Форвард "Аякса" Квинси Промес принёс извинения за то, что нарушил правила карантина и самоизоляции, введённые в Нидерландах на фоне пандемии коронавируса.
Фото - AFP
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