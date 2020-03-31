- Доброго времени суток! Мы, фанаты ФК "Неман", хотим обратиться ко всем активным суппортерам и болельщикам страны. В связи со сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране, мы прекращаем посещение как гостевых, так и домашних матчей нашей команды. Хотим призвать к этому и все движухи Беларуси. Давайте останемся дома, снизим риски, обезопасим себя и своих родных.Также хотим призвать господина Базанова [глава федерации футбола Белоруссии] и ко наконец-то набраться смелости и остановить ЧБ, как это сделали во всем мире.
Тяжело оставлять команду без поддержки, но сейчас все же главное — это здоровье наших граждан. Берегите себя и своих близких, - сказано в заявлении болельщиков команды из Гродно.
Чемпионат Белоруссии - единственный из европейских, который не был приостановлен из-за пандемии Covid-19 в мире. Телеканал "Матч ТВ" даже выкупил на него права и стал показывать в России.
После двух туров таблицу возглавляют "Минск", "Энергетик-БГУ", "Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ", набравшие по шесть очков. "Неман" расположился на седьмой строчке с тремя очками.
В мире подтверждено около 860000 случаев заражения коронавирусом. 178301 человек выздоровел, 42341 умерло.
В Белоруссии выявлено 152 случая заболевания Covid-19. 104 белоруса продолжают лечение, 47 вылечились, один умер.
Фанаты белорусского "Немана" ушли на карантин. Они просят остановить чемпионат
Фанаты белорусского клуба "Гродно" написали обращение к руководству футбола страны и президенту Александру Лукашенко с просьбой остановить чемпионат.
Источник: UEFA
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