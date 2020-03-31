Фанаты белорусского "Немана" ушли на карантин. Они просят остановить чемпионат

Фанаты белорусского клуба "Гродно" написали обращение к руководству футбола страны и президенту Александру Лукашенко с просьбой остановить чемпионат.

Источник: UEFA