Тевес: игроков нельзя сравнивать с теми, кто должен идти на работу в шесть утра и возвращаться в семь вечера

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес прокомментировал экономические последствия пандемии коронавируса.
В Аргентине на данный момент чуть более тысячи заболевших.

- Футболист может прожить без зарплаты полгода или год. Нас нельзя сравнивать с теми, кто живет с детьми и должен идти на работу в шесть утра и возвращаться в семь вечера, чтобы прокормить свою семью.

В этой ситуации мы не пример для остальных. Но мы должны проявить себя и помочь, - приводит слова Тевеса America TV.


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Теги: Тевес Коронавирус
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