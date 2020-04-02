Тевес: игроков нельзя сравнивать с теми, кто должен идти на работу в шесть утра и возвращаться в семь вечера

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес прокомментировал экономические последствия пандемии коронавируса.

В Аргентине на данный момент чуть более тысячи заболевших.



- Футболист может прожить без зарплаты полгода или год. Нас нельзя сравнивать с теми, кто живет с детьми и должен идти на работу в шесть утра и возвращаться в семь вечера, чтобы прокормить свою семью.



В этой ситуации мы не пример для остальных. Но мы должны проявить себя и помочь, - приводит слова Тевеса America TV.