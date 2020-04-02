"Преждевременно и неоправданно". УЕФА - о желании властей завершить чемпионат Бельгии

Европейский футбольный союз отреагировал на желание властей Бельгии досрочно завершить национальный чемпионат.

Вчера стало известно, что совет директоров Высшей лиги Бельгии принял решение о досрочном прекращении сезона. По задумке руководства чемпионата, победителем станет лидер таблицы "Брюгге", а из элитного дивизиона никто не вылетит.Окончательное решение примет генассамблея.- Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы — с условиями, которые будут продиктованы государственными властями, — и считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным.Совместное управление календарями строго необходимо, так как завершение текущего сезона должно быть скоординировано с началом нового, - цитирует заявление УЕФА Sky Sports.В мире было зафиксировано уже более миллиона заражений коронавирусом. В Бельгии на данный момент более 15-ти тысяч подтвержденных случаев.