Капелло рассказал, что у него в России были проблемы в общении с игроками

Итальянский тренер Фабио Капелло, тренировавший сборную России, рассказал о выступлениях национальной команды Англии на чемпионате мира 2010 в ЮАР, наставником которой являлся с 2008 по 2012.

Фото: Газета.ru

Подопечные Капелло были разгромлены Германией со счетом 1:4 в 1/8 финала.



- У Руни были проблемы, у Бекхэма и Фердинанда — травмы. Выбыли важные игроки с харизмой, лидеры. Мы играли в ЮАР неубедительно. Моя сборная Англии была старовата. У нас не было молодых игроков, так что усталость иногда сказывалась, - отметил итальянец.



Также Капелло признался, что часто испытывал проблемы с коммуникацией в России и Китае.



- Люди говорят, что не понимают мой английский. Но это же футбол, тут достаточно 20 слов. В сборной Англии у меня не было проблем в общении с игроками. В России и Китае были, — приводит слова Капелло Guardian.



Напомним, итальянский тренер возглавлял сборную России с 2012 по 2015. Под его руководством россияне квалифицировались на чемпионат мира 2014 в Бразилии, однако выйти в плей-офф команде не удалось.



Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру 9 апреля 2018 года.