- Чемпионат Белоруссии — это хорошо. Его включаешь - и засыпать нормально, - сказал Аршавин во время прямого эфира в своем инстаграме.
Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу это единственный европейский розыгрыш, который не был приостановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В эти дни проходят игры третьего тура.
Аршавин высказал мнение, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России, а ныне эксперт телеканала Матч ТВ Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионате Белоруссии.
Фото: РБК
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