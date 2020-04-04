Аршавин высказал мнение, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать

Экс-полузащитник " Зенита " и сборной России , а ныне эксперт телеканала Матч ТВ Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионате Белоруссии.

Фото: РБК

- Чемпионат Белоруссии — это хорошо. Его включаешь - и засыпать нормально, - сказал Аршавин во время прямого эфира в своем инстаграме.



Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу это единственный европейский розыгрыш, который не был приостановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.



В эти дни проходят игры третьего тура.