Напомним, что экс-футболист сборной России тренирует "Навбахор".
- Число зараженных потихоньку растет с каждым днем, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут все строго.
Десять дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски. Какой штраф? Одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза.
Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина, - приводит слова тренера Sport24.
На данный момент в Узбекистане зафиксировано 390 заболеваний. В мире уже более миллиона подтвержденных заражений.
Канчельскис: в Узбекистане все строго. Ввели штрафы за выход на улицу без маски
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, как переживают пандемию коронавируса в Узбекистане.
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