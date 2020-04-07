- Моя супруга перенесла коронавирус. Ощутив небольшое жжение внутри, она сдала анализы. Ей сказали, что все чисто, будь спокойна. По приезду домой у нее началась температура.
Была большая паника. Позже, она выяснила, что посещала один салон, а спустя пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела и тяжело переносила болезнь.
Ирина, слава Богу, перенесла это в обычной форме. Чуть позже она сдала тест и это подтвердилось, - рассказал игрок в программе "Великий футбол".
На данный момент в мире было зафиксировано около полутора миллионов заболеваний коронавирусом. На Украине подтверждено почти полторы тысячи диагнозов.
"Слава Богу, перенесла это в обычной форме". Украинец Морозюк - о коронавирусе у своей жены
Украинский игрок "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал, как перенесла коронавирус его супруга.
Фото: instagram.com/irina_moroziuk/
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