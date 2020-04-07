"Неужели кто-то удивлен?" Олимпийский чемпион прокомментировал заявление США о взятках со стороны России

Ранее американская сторона сделала заявление о том, что Россия и Катар давали взятки организации ФИФА, чтобы получить право провести чемпионаты мира по футболу.
В заявлении говорится, что вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен российской стороной.
- Неужели кто-то этому удивлен? - написал в социальных сетях биатлонист.
Напомним, чемпионат мира в России прошел в 2018-м году. Национальная команда России добралась до четвертьфинала.
Ранее бывший игрок сборной Англии Гари Линекер написал в социальных сетях, что не удивлен заявлением США.
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Биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на обвинения России в даче взяток ФИФА.
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