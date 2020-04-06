Ранее американская сторона заявила о том, что Россия и Катар давали взятки ФИФА, чтобы получить право провести чемпионаты мира по футболу на своей территории.
Напомним, что Колосков ранее занимал пост вице-президента ФИФА.
- Пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух.
Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира, - приводит "Чемпионат" слова Колоскова.
Колосков: обвинения России в даче взятки ФИФА? Выстрел в воздух
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на заявление Министерства юстиции США.
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