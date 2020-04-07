ФИФА запросит у Минюста США информацию о подкупе чиновников организации для ЧМ-2018

ФИФА планирует подробнее изучить информацию о возможном подкупе чиновников организации для благоприятного выбора страны-хозяйки ЧМ-2018 и 2022 годов.

Фото: "СЭ"

Об этом пишет журналист Роб Харрис.



- После недавнего обвинительного заключения ФИФА запросит у Министерства юстиции США дополнительную информацию по этим вопросам и будет накладывать санкции в случае, если будет установлен факт каких-либо уголовных преступлений со стороны должностных лиц футбола, - привёл текст организации Харрис.



Напомним, Министерство юстиции США после долгих лет расследований заявило, что представители России (ЧМ-2018) и Катара(ЧМ-2022) подкупили некоторых бывших членов ФИФА, чтобы те проголосовали за их страны во время выбора страны хозяйки.

