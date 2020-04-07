ФИФА перенесёт сроки трансферных окон

Официальный сайт ФИФА сообщил о некоторых изменениях в регламенте в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: Reuters
Сообщается, ФИФА перенесёт сроки трансферных окон. О точных датах трансферных окон будут известно позже.

ФИФА рекомендует клубам продлить контракты с игроками, у которых заканчивается контракт летом, до фактического конца сезона.

Также ФИФА настоятельно рекомендовала игрока и клубам прийти к соглашению по вопросу сокращения зарплат. Если соглашение не будет достигнуто, решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учётом различных факторов.

Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Единственная страна в Европе, где продолжают играть в футбол на высоком уровне - Белоруссия.

По актуальным данным общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 380 000 человек. Более 78 000 человек погибло.

В России на сегодняшний день выявлено 7 497 случаев заражения вирусом COVID-19. 58 человек скончалось.

Наш чемпионат на данный момент официально приостановлен до 31-го мая.

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Теги: Коронавирус ФИФА
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