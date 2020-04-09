Информацию приводит бельгийская газета L’Echo. Сообщается, что в процедуре лицензирования бельгийского клуба было отказано в связи с огромными долгами перед футболистами команды. Фигурирует сумма в миллион евро. Более того, комиссия по лицензированию не уверена в легитимной продаже клубного стадиона.
Также сообщается, что до 14 апреля представители льежского клуба могут подать апелляцию в спортивный арбитражный суд Бельгии. Если "Стандард" проиграет дело, то начнет сезон 2020/21 в любительской лиге.
Также в лицензии было отказано командам "Мускрон" и "Остенде".
Бельгийский "Стандард" может лишиться профессионального статуса
Десятикратный чемпион Бельгии льежский "Стандард" не получил лицензию на следующий сезон и, вероятнее всего, лишится профессионального статуса.
Фото: Livesport
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