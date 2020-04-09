Селюк раскритиковал лимит на легионеров в чемпионате Белоруссии

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что лимит на легионеров в чемпионате Белоруссии должен быть отменен.
Фото: Советский Спорт
- Если, условно, сегодня будут в команде играть два африканца, завтра – два китайца, потом японец, то Китай закупит права на трансляцию, Япония тоже. От этого только выиграет белорусский футбол. Но, к сожалению, вы немного пошли по пути России, хотя там сейчас отказываются от лимита.

Даже в Англии нет такого, чтобы пять англичан играли в одной команде. Но при этом их молодежка выигрывала все в мире. В Бельгии нет никакого лимита, а сборная на первом месте в рейтинге ФИФА. На каждую позицию у них по пять топ-игроков.

А у вас упрямство: должны быть только белорусы. Так они будут играть лучше, когда рядом находятся хорошие иностранцы. Пусть лучше в команде находятся два топ-белоруса, чем пять никаких, – цитирует слова Селюка Tribuna.

Напомним, чемпионат Белоруссии по футболу единственный европейский розыгрыш, который не был приостановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. К этому моменту было сыграно 3 тура, после которых лидерство в таблице высшей лиги взял "Энергетик-БГУ", в активе команды 9 очков из 9-ти возможных. Также в тройку входят "Слуцк" и "Ислочь", у команд по 6 баллов. Игры 4-ого тура пройдут с 10 по 13 апреля.

В Белоруссии зафиксировано 1066 случаев заболевания COVID-19, 77 человек выздоровело, 13 умерло.

Чемпионат России, в свою очередь, приостановлен до 31 мая. В нашей стране зарегистрировано 10131 случаев, 698 человек выздоровело, умерло 76.

Первое упоминание о коронавирусе неизвестного типа случилось в декабре 2019. Вспышка произошла в китайском городе Ухань.


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Теги: Селюк
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