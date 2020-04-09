Генеральный секретарь FIFPro о коронавирусе: у футболистов вырастет риск психических заболеваний

Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением, что из-за пауз в чемпионатах, вызванных пандемией коронавируса, футболисты столкнутся с психологическими проблемами.



Фото: Facebook Sindikat Profesionalnih Fudbalera Nezavisnost

- Сейчас есть много молодых людей, которые остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на 1 год. Это создает огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона, — передает слова Йонаса издание Reuters.



Генеральный секретарь FIFPro считает, что футболисты более подвержены психологическим проблемам из-за коронавируса, по сравнению с другими людьми.



В футбольном мире уже зафиксирован первый случай суицида. 60-летний врач французского "Реймса" Бернар Гонсалес, который болел коронавирусной инфекцией, покончил с собой 4 дня назад.



Напомним, из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.