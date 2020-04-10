Бывший вратарь сборной Украины: голосовал бы за Пороха. Он последовательно старался наказать россиян

Экс-игрок украинской сборной Рустам Худжамов прокомментировал политическую ситуацию в своей стране.
Фото: image.cnbcfm.com
Напомним, что в мае прошлого года президентом Украины стал актер и комик Владимир Зеленский.

- Выборы? Голосовал бы за Пороха (Петра Порошенко). Аргумент – были изменения. Ощутимые изменения. Возможно, не такие изменения, возможно, я не все знаю, чего-то не понимаю или не вижу. Понимаю, что были разные договорняки. Но в стране начались изменения. То, как Порох последовательно старался наказать россиян.

Почему выбрали Зеленского? Людям дали надежду на то, что все поменяется. Люди надеялись, что будет так, [как в фильме "Слуга народа",] что он всех разгонит, поставит новые лица. Но никто же не знает, что это за новые лица. Люди повелись, потому что хотели изменений, но они их не получили, - цитирует Худжамова Tribuna.com.

Худжамов в текущем сезоне провел за "Мариуполь" шесть матчей в рамках УПЛ.


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