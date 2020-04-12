- Легко говорить "оставайтесь дома". Все понимают, что жизнь превыше всего и не хотят рисковать. Но правительства должны давать людям финансовые гарантии, — написал Кейсуке в своем Twitter.
33-летний японец выступал за ЦСКА с 2010 по 2013. В составе армейцев Хонда 94 раза вышел на поле в РПЛ и забил 20 мячей. Вместе с москвичами он стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире число зараженных COVID-19 преодолело отметку в 1 850 000 человек, более 114 тысяч летальных исходов. Лидером по количеству случаев заболевания являются Соединенные Штаты - около 560 тысяч человек, более 22 тысяч смертей.
В России на данный момент известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Кейсуке Хонда о самоизоляции: правительства должны давать людям финансовые гарантии
Экс-хавбек ЦСКА, ныне игрок бразильского "Ботафого" Кейсуке Хонда прокомментировал положение людей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Фото: Известия
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