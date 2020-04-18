Экс-игрок "Таврии": как будете себя чувствовать, когда русский спецназовец проводит перед лицом автоматом?

Бывший футболист "Таврии" Густав Свенссон рассказал о том, как он покидал Крым в 2014 году.

Фото: ФК "Таврия"

Напомним, что в 2014 году Крымский полуостров вошёл в состав Российской Федерации.



- Первое, о чем я думаю, вспоминая о пребывании на Украине – как мы покинули страну. Как вы себя будете чувствовать, когда русский спецназовец проводит перед вашим лицом дулом автомата? Я хотел бы не знать ответ, но я его знаю.



Вторая мировая война в какой-то мере закончилась в Ялте на Крымском полуострове. Но я оказался там во время событий, которые могли привести к Третьей мировой.



Мы получили автобус и карточки для полиции, чтобы выехать из Симферополя. Российская полиция установила блокпосты, у них горели костры в бочках, чтобы согреться, мы видели в автобусе свет огня. Они были серьезно вооружены.



Они остановили нас, зашли в автобус, начали светить в лицо, спрашивать, кто мы и зачем едем. Нужно было показать паспорт и объясниться с автоматом, направленным в лицо. Было ощущение, что им надо не так много, чтобы начать воспринимать тебя как врага, - цитирует шведского футболиста Aftonbladet.