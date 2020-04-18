В матче 5-го тура чемпионата Белоруссии "Витебск" на своем поле взял верх над брестским "Динамо".
Встреча завершилась со счетом 1:0. Гости остались в меньшинстве на 73-й минуте после удаления Габи. На 85-й минуте был удален еще один игрок "Динамо" Евгений Хачериди.
После этого форвард Ион Николаеску реализовал пенальти и принес хозяевам победу.
"Витебск" имеет в своем активе 10 очков и занимает 2-е место в таблице. "Динамо" занимает 9-е место.
"Витебск" одержал победу над брестским "Динамо", который доигрывал вдевятером
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