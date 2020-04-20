У футболистов процент признаков депрессии поднялся с 6 в январе до 13 в апреле. У футболисток этот процент вырос с 11 до 22%.
Тревожное расстройство обнаружили у себя 16% опрошенных футболистов и 18% футболисток.
В исследовании приняли участие 1134 футболиста и 468 футболисток из 16 стран.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены.
Коронавирус стал причиной увеличения депрессии среди футболистов
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела исследования психологического состояния футболистов во время карантина.
Источник: getty images
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