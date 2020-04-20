Коронавирус стал причиной увеличения депрессии среди футболистов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела исследования психологического состояния футболистов во время карантина.

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У футболистов процент признаков депрессии поднялся с 6 в январе до 13 в апреле. У футболисток этот процент вырос с 11 до 22%.



Тревожное расстройство обнаружили у себя 16% опрошенных футболистов и 18% футболисток.



В исследовании приняли участие 1134 футболиста и 468 футболисток из 16 стран.



Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены.