Союз провёл видеоконференцию с 55 ассоциациями, представив обновленные варианты продолжения сезона.
Была дана настоятельная рекомендация продолжить сезон и национальные кубки. Если сделать это будет невозможно, УЕФА рассмотрит в индивидуальном порядке распределение мест в еврокубках.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.
УЕФА настоятельно рекомендует доиграть текущий сезон
УЕФА сегодня провел видеоконференции по вопросу возможного возобновления сезона.
Фото: УЕФА
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