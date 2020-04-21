УЕФА настоятельно рекомендует доиграть текущий сезон

УЕФА сегодня провел видеоконференции по вопросу возможного возобновления сезона.
Фото: УЕФА
Союз провёл видеоконференцию с 55 ассоциациями, представив обновленные варианты продолжения сезона.

Была дана настоятельная рекомендация продолжить сезон и национальные кубки. Если сделать это будет невозможно, УЕФА рассмотрит в индивидуальном порядке распределение мест в еврокубках.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.


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Теги: УЕФА Коронавирус
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