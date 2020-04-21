УЕФА настоятельно рекомендует доиграть текущий сезон

УЕФА сегодня провел видеоконференции по вопросу возможного возобновления сезона.

Фото: УЕФА

Союз провёл видеоконференцию с 55 ассоциациями, представив обновленные варианты продолжения сезона.



Была дана настоятельная рекомендация продолжить сезон и национальные кубки. Если сделать это будет невозможно, УЕФА рассмотрит в индивидуальном порядке распределение мест в еврокубках.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.