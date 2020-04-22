- Я уже несколько раз говорил об этом — "Порту" всегда в моём сердце, и я мечтаю туда вернуться. Стараюсь быть профессионалом. Я входил и выходил из "Порту" через парадную дверь, затем отправился в "Зенит". Побил трансферный рекорд клуба. Затем меня продали в Китай почти по той же цене. Я продолжал свою работу, я всегда держался на одном уровне. Пока я в хорошей физической форме, я буду продолжать играть, — приводит слова нападающего A Bola.
Бразилец выступал за португальский клуб с 2008 по 2012.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016, став чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. Нападающий принял участие в 97-ми матчах РПЛ и забил 56 голов.
"Зенит" купил игрока у "Порту" за 40 миллионов евро. В китайский клуб "Шанхай СИПГ" Халк был продан за рекордные для РПЛ 55,8 миллионов евро.
Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали COVID-19. Всего 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.
До приостановки чемпионата "Зенит" шёл на первом месте, набрав 50 очков после 22-ух туров.
Халк: "Порту" всегда в моём сердце, я мечтаю туда вернуться
Экс-форвард петербургского "Зенита" Халк, ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", выразил желание вернуться в "Порту".
Фото: СЭ
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